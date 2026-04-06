6日14時現在の日経平均株価は前週末比707.25円（1.33％）高の5万3830.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは331、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を150.85円押し上げている。次いでファストリ が72.41円、東エレク が64.36円、ＳＢＧ が57.12円、イビデン が31.91円と続く。 マイナス寄与度は5.2円