「緊急銃猟」で銃を構える猟友会のハンター（奥）＝2025年10月、札幌市西区環境省は6日、クマ対策として可能となった「緊急銃猟」のガイドラインを改定した。実施事例を豊富に加え、対応した人員数や時系列、発砲時のイメージイラストを記載。使用した銃や、跳弾などを防ぐ「バックストップ（遮蔽物）」も示した。河川敷に出没した親子グマの緊急銃猟では、午前9時に関係者が集合し計画立案した。捕獲者は7人で、4人が住民への