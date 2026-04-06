阪神は6日、4月7日のヤクルト戦から4月26日の広島戦まで甲子園球場行われる主催試合計11試合で「呑んで！もらおう！乾杯キャンペーン2026」を開催することを発表した。アルコール商品を購入した際にもらえる引き換え補助券を5枚集めたファンに「阪神タイガース監督・選手リストバンド（全10種）」を1つプレゼント。森下、大山、近本、中野、佐藤輝、坂本、才木、及川、村上、藤川監督がラインナップされている。