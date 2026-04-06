世界文化遺産「富士山」の構成資産となっている湧水池「忍野（おしの）八海（はっかい）」（山梨県忍野村）で、池に投げ込まれる硬貨に村の関係者が頭を悩ませている。訪日観光客らが「幸運を呼び込む」などの誤解から投げ入れているとみられ、回収された硬貨は５万枚に上る。透明度の高さが魅力の池だが、池底は硬貨で覆われて乱反射。腐食による水質への影響も懸念されるという。（富士吉田通信部涌井統矢）忍野八海で３月