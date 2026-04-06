本格的に暖かくなる前に、しっかりとチェックしておきたい春夏アイテム。【ユニクロ】では、大人に似合う「ワンピース」が多数登場しているようです。ギャザーがきいたデザインや、トレンドのスポーティースタイルが狙えるTシャツワンピなど、羽織りを合わせれば今の時期から着られるものが揃っています。「気付いたらサイズ欠けしていた……」ということにならないよう、早めにチェックしてみて。 ギャ