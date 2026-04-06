’23年ラグビーＷ杯にＭＦ２層がクギづけにテレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）が、’23年１月〜今年２月末に行われた五輪やＷＢＣなどのスポーツ世界大会で、どの試合が視聴者をクギづけにしたかを地上波の番組ごとに独自調査。ＭＦ１（20〜34歳）、ＭＦ２（35〜49歳）、ＭＦ３（50歳以上）の３世代について上位15、30位をランキングしたのが下の表だ（詳しくは「測定法」参照。サッカー関連が少ないのは