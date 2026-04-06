「下町の玉三郎」として大衆演劇の第一線を走り続けている俳優の梅沢富美男さん（75）が2026年4月5日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演、自身の人生観について語ったが、懸命に働くのは劇団員にお腹を空かせたくないからだという。母の言いつけ「劇団員のお腹をすかせてはダメ」梅沢さんの父親は、大衆演劇のスターだった梅沢清さん。清さんが1939年に「梅沢劇団」を旗揚げして、2代目を兄の武生さんが継ぎ、富美