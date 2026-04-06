オランダ最古の総合大学であるライデン大学の研究チームが、脳を持たないにもかかわらず単細胞生物のように動き回ることができる極小サイズのロボットを3Dプリントすることに成功しました。Alive or not? Tiny 3D printed robots that swim and navigate just like animals - Leiden Universityhttps://www.universiteitleiden.nl/en/news/2026/03/alive-or-not-tiny-3d-printed-robots-without-a-brain-that-swim-and-navigate-ju