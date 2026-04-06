女優の石田ひかりが、５日に行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会に出席したショットを公開し、内館さんへの思いを語った。内館さんが脚本を手がけた１９９２年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」でヒロインを務めた石田は６日までに自身のインスタグラムを更新。「雨上がりのにちようび『ひらり』のみんなと、内館牧子さんにお別れをしてきました会場に並べられた