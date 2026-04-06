1960年代に“ミニの女王”として世界的ブームを巻き起こした元祖スーパーモデル、ツイッギーの初となる公認ドキュメンタリー映画『ツイッギー』が、4月24日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイト シネクイントで公開される。このたび、日本のファンに向けたメッセージ映像が到着した。【動画】ツイッギーから日本のファンにメッセージが到着ツイッギーは、華奢なスタイルと唯一無二のファッションセンスで一世を風