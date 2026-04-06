熊本県出身の俳優・勝野洋（76）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。孫について語った。2022年に次女で女優の雅奈恵が第3子を出産し、孫が3人になった勝野。「上が9歳で女の子、6歳で男の子、3歳で男の子」と説明し、「かわいいなんてもんじゃないですね。子供よりもかわいいですね」と目を細めた。司会の黒柳徹子が「次女の夫はスイス人」と触れると、勝野は「リカルド」と名前を明かし、「ホ