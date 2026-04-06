鹿児島・日置市でエアギターの世界大会出場をかけた決勝大会が開催され、熱いパフォーマンスが繰り広げられた。地区大会を勝ち抜いた実力者が集う中、世界選手権で3度優勝した実績を持つ王者が頂点に立ち、日本代表の座をつかんだ。世界切符かけた熱戦鹿児島・日置市で3月28日に開かれていたのは、世界大会出場の切符をかけた決勝大会だ。ステージ上で飛び跳ね、のたうち回り、頭をグルグル回す。競われていたのは、“見えないギタ