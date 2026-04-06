「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐる裁判で、元妻への2審の無罪判決を不服として、検察が最高裁に上告しました。和歌山県田辺市の資産家だった野崎幸助さん（死亡当時77）は奔放な女性遍歴から「紀州のドン・ファン」の異名で知られましたが、2018年5月に自宅で急性覚醒剤中毒により死亡しました。妻だった須藤早貴被告（30）は野崎さんに致死量の覚醒剤をなんらかの方法で摂取させ、殺害した罪に問われまし