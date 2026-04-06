日本冷凍めん協会が協賛する「第3回全国高校生冷凍めん料理コンクール」の表彰式が3月20日に都内で開催された。全国の高校生から前年を上回る324点の応募があった中、最優秀賞に大分県の学生が考案した「辛姫（からひめ）」を選出。具材に大分特産のにらをはじめ、豆腐や卵黄などを使用し、マイルドな辛さのおいしさと栄養バランスを両立させた点が評価の決め手となった。主催は全国高等学校家庭クラブ連盟。協会は次世代を担