サンヨー食品は、「サッポロ一番」シリーズの原点である「しょうゆ味」が今年1月で発売60周年を迎えたことを記念し、パッケージのリニューアル、コラボ商品、テレビCM、店頭キャンペーンなどを順次展開する。「サッポロ一番 しょうゆ味」はこれまでに累計66億食以上が出荷された業界屈指のロングセラー。醤油の香ばしさと鶏の旨みを感じるキレのある味わいが、多くの即席麺ユーザーに親しまれている。そのおいしさを保持しつ