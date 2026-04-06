LDH発のD.LEAGUEチーム『LDH SCREAM』が、新メンバー募集およびオーディションを開催する。 （関連：LDH SCREAM、ダイナミックなダンスでD.LEAGUEに挑む緊張感と覚悟が伝わる初戦レポート） LDH SCREAMは、“CHAMPIONSHIP優勝”を目標に『D.LEAGUE 25-26 SEASON』より始動した、LDH唯一のプロダンスチーム。チームオーナーにEXILE HIRO、チームディレクター