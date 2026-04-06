大雪などにより1月29日から列車の運転を見合わせていたJR只見線・只見駅(福島県只見町)と大白川駅(新潟県魚沼市)の間について、JRは7日の始発から運転を再開すると発表しました。 JR東日本新潟支社によりますと、只見線・只見駅～大白川駅間は大雪により1月29日から終日列車の運転見合わせを開始し、その後、2月10日以降は気象上昇による落雪やナダレが発生するおそれがことから運転見合わせが続いていました。 JRでは