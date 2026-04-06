俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。妻でタレントの松本明子は同番組の月曜アシスタントを務めているが今月３日に左足首を骨折し入院したことをＳＮＳで発表し、この日の放送を休んだ。番組には松本がメッセージを寄せ、アシスタントを務めるタレントの乾貴美子が読み上げた。「パパへ」とのメッセージは「松本明子です。本宮がお世話になります