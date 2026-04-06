巨人は６日、佐々木俊輔外野手（２６）のプロ１号記念グッズをジャイアンツ公式オンラインストアで受注販売すると発表した。佐々木は１日の中日戦（バンテリンドーム）に「６番・右翼」で今季初の先発出場。６回１死で、中日・中西の直球を右中間席へ運び、プロ３年目でシーズン初本塁打となった。記念グッズはＴシャツやフェイスタオルなど計５種類で、詳細は公式サイトまで。