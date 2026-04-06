特典を目的に、年会費が数万円かかるゴールドカードを保有している人は少なくありません。ところが近年、空港ラウンジ利用回数の制限や旅行保険の条件変更など、「ゴールドカードは持っているだけで得」という前提が揺らぎ始めています。 本記事では、ゴールドカードの価値は本当に下がっているのか、そして見直すべきかを考えます。 サービス縮小が相次ぐゴールド