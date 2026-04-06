SMエンターテインメントとの契約が終了し、NCTを脱退するマークが公式発表と直筆の手紙の公開後、初めてファンに思いを語った。4月6日、マークはプライベートメッセージプラットフォーム「Bubble」を通じて、「本当は自分から直接ファンに伝えたかったけれど、個人的な感情だけで動けることではなかったので…とても驚いたよね？」とメッセージを送った。【全文】“NCT脱退”のマーク、直筆手紙で胸中明かす続けて「週末はとても慌