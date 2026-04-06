K-POPガールズグループtripleSのメンバー、キム・チェウォンの体型をめぐり、SNSを中心に心配の声が広がっている。最近、SNS上で拡散された短い動画や写真に映る彼女の姿が「以前よりかなり細く見える」「痩せすぎではないか」と話題となり、体調を気遣う反応が相次いだのだ。【画像】ダイエットで精神的に追い込まれた韓国アイドルただ、K-POP界における“激ヤセ議論”は今に始まった話ではない。チェウォンに向けられた今回の反