【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48の谷口めぐが4月5日、自身のInstagramを更新。膝上ミニワンピースを着こなしたショットを投稿し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元AKB48「脚綺麗すぎて見惚れる」膝上ミニワンピ姿◆谷口めぐ、ミニ丈ワンピから美脚スラリ谷口は「昨日のRAVIJOUR イベントの衣装。チェキ会のブースが可愛すぎてテンション上がった〜可愛くしてくれてありがとうございます」とつづり、イベントのオフシ