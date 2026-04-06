5人体制へと再編されたZEROBASEONE（ZB1）が、新プロフィール写真で成熟したビジュアルを披露した。4月6日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて新しいプロフィール写真を公開した。【写真】ZEROBASEONE、9人体制最後の言葉公開された写真からは、新たなスタートを迎えるZEROBASEONEの抱負がうかがえる。メンバーたちはブラックのスーツスタイルで端正かつ洗練された美しさを放ち、彼らならではのミニマリズムを完成させた。気品あふれる