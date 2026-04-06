歌手兼俳優イ・スンギが所属事務所BPMエンターテインメントに専属契約の解除を通知したなか、事務所側が口を開いた。4月6日、所属事務所BPMエンターテインメントは、イ・スンギの専属契約解除通知に関して、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「現在、当社は速やかな経営正常化のために最善を尽くしており、関連する事案についても円満に解決できるよう協議を継続中だ」と公式な立場を伝えた。【話題】イ・スンギ事務所、1億円