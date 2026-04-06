奥飛騨温泉郷は、標高3000m級の名峰が連なる北アルプスの麓に広がる、日本を代表する温泉地の1つです。活火山「焼岳」の恵みを受けた100以上の源泉が点在し、毎分3万7000Lという圧倒的な湯量を誇ります。最大の特徴は、平湯・福地・新平湯・栃尾・新穂高という、それぞれに異なる趣を持つ5つの温泉地で構成されている点です。各宿が設けた露天風呂の数は日本有数で、大自然と一体化できる開放感は格別です。泉質も多彩で、ぜいたく