「ランクル」より大きいホンダ「大型SUV」！ホンダは2026年3月5日、米国で生産される大型SUV「パスポート」の最上級グレードである「トレイルスポーツ エリート」を、2026年後半より日本市場に導入することを発表しました。パスポート トレイルスポーツ エリートは、2026年初頭に開催された「東京オートサロン」や「大阪オートメッセ」に参考出品され、来場者から市販化を期待する声が非常に多く寄せられたことから、待望の上