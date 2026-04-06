事実上封鎖されているホルムズ海峡を商船三井の関連会社のタンカーが通過しました。日本関係の船はこれで3隻目となります。商船三井によりますと、ホルムズ海峡を通過したのは、商船三井のインドの関連会社が保有するLPGタンカー「GREEN ASHA」です。この船舶はインド船籍で、日本人の船員は乗船しておらず、現在はインドに向けて航行中だということです。また、船員や貨物の無事も確認されています。イランによるホルムズ海