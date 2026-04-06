■MLBナショナルズ6ー8ドジャース（日本時間6日、ナショナルズ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのナショナルズ戦に今季2度目の先発、5回、90球を投げて、被安打6（2本塁打）、奪三振5、四死球3、失点6（自責点6）。大谷翔平（31）の2試合ぶり2号で先制したが、3回に逆転ツーランを浴び、4回には4失点とゲームを作れなかった。チームは