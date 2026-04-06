コメ価格について、向こう3か月は「安くなる」という見通しが続いています。全国の生産者や集荷業者などを対象にした3月分の調査によりますと、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は27で前の月から1ポイント増えました。この指数は▼100に近づくほど高く▼0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、分かれ目となる「50」を下回るのは6か月連続です。民間が抱えるコメの在庫が直近10年で最大の水準まで増え、業者の間で