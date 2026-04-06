NHKの新しい夜ドラ『ラジオスター』（総合月〜木後10：45〜11：00）が、3月30日から放送スタートした。主演する福地桃子のコメントが届いた。【場面カット】『ラジオスター』大阪で自分自身を見失い「人生の迷子」に→能登へ同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もな