各地で今年一番の暑さに名古屋は夏日予想きょうは全国的に晴れますが、天気はゆっくりと下り坂です。九州と北海道は夕方から夜に雨の降りだす所がありそうです。東北から中国、四国は次第に雲が広がりますが、大きな天気の崩れはないでしょう。きょうは日差しと暖気の影響で、午前中から気温が上がっていて、東京はすでに今年一番の暑さを更新しています。名古屋は日中25℃まで上がる予想で、今年初の夏日になるでしょう。そのほ