俳優の勝野洋（76）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。毎朝のルーティンを明かした。1979年にタレントのキャシー中島と結婚、今では孫が3人いるという勝野。朝のルーティンについて「毎朝5時半に起きて、まずネコの世話を」と切り出し、「6匹いますんで。とにかく5時半になったら、“ご飯ちょうだい”ってじーっと見てます。“ご飯ちょ〜だい！”っていう顔をしてる、目が合うと」と苦笑いした。