ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１３回「疑惑の花嫁」が５日に放送された。織田信長（小栗旬）の命を受け、秀長（仲野太賀）のもとに安藤守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）が嫁いできたが…。慶の元夫は美濃斎藤家の重臣で、織田の美濃攻めの際に、秀長の説得を受けて美濃三人衆だった父守就が織田方に付いたことで、夫が落命。慶は、織田が敵であると言った。一方で嫁いできた慶が部屋で鏡を見ている場面で、左肩に