アメリカとイランをめぐり、仲介国が45日間の停戦に向けた最終調整を進めているとアメリカのメディアが報じました。一方、合意の見通しは厳しく、戦闘拡大への懸念が強まっています。アメリカのニュースサイト「アクシオス」が6日、伝えたところによりますと、イラン情勢をめぐり、パキスタンやエジプト、トルコなどの仲介国が、停戦案について協議を続けています。停戦は2段階で、まず45日間の戦闘停止を行い、その間に恒久的な終