萩原市長（右）に提言書を手渡す前場会長（伊勢原市提供）自治会業務の負担軽減や活動の活性化を図るため、伊勢原市自治会連合会（前場秀雄会長）は萩原鉄也市長に提言書を提出した。行政からの依頼業務の精査や見直しをはじめ、活動の財政的、人的支援の強化などを盛り込み、行政と自治会がさらなる協力体制を築けるよう、住民の視点から提案した。市内には１０１の自治会があり、２０２５年度における加入率は約７４％で近年