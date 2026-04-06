オリコンは4月1日、「2026年 オリコン顧客満足度調査 個人向けクレジットカードランキング」を発表した。1月16日〜27日、クレジットカード4部門(年会費無料／クレジットカード／ゴールドカード／プラチナカード)について、金融系の専門家40人が評価した。クレジットカード 年会費無料(専門家評価)年会費無料部門では「楽天カード」が1位を獲得した。「ポイント・マイル」「サービスの品質」の2項目で1位と高い評価を受けている。調