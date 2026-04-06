巨人は６日、田中将大投手（３７）の日米通算２０１勝記念グッズ記念グッズをジャイアンツ公式オンラインストアで受注販売すると発表した。田中将は１日の中日戦（バンテリン）で５回２／３を６安打２失点と好投して今季初登板初勝利。ドジャースなどで活躍した野茂英雄氏に並ぶ日米通算２０１勝目を挙げた。記念グッズはＴシャツやフェイスタオルなど５種類で、１日の投球シーンをデザインしている。詳細は公式サイトまで。