【モデルプレス＝2026/04/06】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が、所属事務所・プレディスエンターテインメントと2度目の再契約をしたことがわかった。4月6日、韓国メディアなどを通じて明らかとなった。【写真】KPOPトップアイドル、“2回目の再契約”発表の舞台裏◆SEVENTEEN、13人で再契約同グループは4月5・6日に韓国・仁川アシアード主競技場にてワールドツアーの最終公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE