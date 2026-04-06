【モデルプレス＝2026/04/06】女優の仲里依紗が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の近影ショットを公開した。【写真】36歳美人女優「すっかりお兄さんに」中学生になった息子の姿公開◆仲里依紗、息子の近影ショット披露仲は、キャラクターがプリントされた黒のトップスを着用し、ソファに座る息子のソロショットを投稿。額を出した爽やかなヘアスタイルで微笑む姿が収められており、「明日から中学生だからよーこ