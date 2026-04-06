韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月6日、大リーグ復帰を果たしたロサンゼルスル・ドジャースのキム・ヘソン内野手（27）の起用法を巡り、デーブ・ロバーツ監督（53）に不満を示した。ベッツの負傷者リスト入りに伴い大リーグ昇格 マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、ここまで6試合に出場して打率.346、2打点を記録した。 早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が、5日（日本時間