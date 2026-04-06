東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼さんが2026年4月5日にXを更新し、FXの取引が好調で2400万円もの利益を出したことを報告した。「攻略法の糸口が見えてきたかも...」これまでたびたびFXでの取引の成果をSNSで明かしている水谷さん。25年4月には日経平均株価の暴落を受けて大きな損失を出したことを明かしていたが、26年1月24日には合計実益損益が約2100万円だったことを報告していた。5日に水谷さん