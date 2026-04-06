プレジャーボート同士が衝突香川県丸亀市手島沖 4月6日午前9時頃に、香川県丸亀市手島沖で、プレジャーボート同士が衝突しました。 坂出海上保安署によりますと、長さ約7mの船には1人が、長さ約5.4ｍの船には2人が乗っていて、双方の乗船者がけがをしましたが、救急搬送の必要はなく、命に別状はないということです。 船への浸水や油の流出はありませんでした。 坂出海上保安署が事故の