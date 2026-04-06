18日に国立代々木競技場で開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』においてテレビ朝日系オシドラサタデー枠のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』スペシャルステージが実施されることが決定した。【写真】劇中の「学習しました」ポーズを真剣な表情で再現する宮舘涼太、松倉海斗今作は、何者かに狙われているヒロインを護るため、400年後の未来からやって来たイケメ