商船三井は６日、インドの関連会社保有の液化石油ガス（ＬＰＧ）船が、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に出たと明らかにした。イランによる事実上の封鎖が始まって以降、日本関係船舶が湾外に出たのは３隻目で、いずれも商船三井関連となる。商船三井によると、この船舶はインド船籍の「ＧＲＥＥＮＡＳＨＡ（グリーンアシャ）」で、ホルムズ通過後はＬＰＧを積んだ状態でインドに向けて航行している。船員に日本人は含ま