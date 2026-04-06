卓球の「ITTFワールドカップ マカオ」が5日まで行われ、中国勢がアベック優勝を飾りました。日本勢で唯一表彰台に上がったのは、世界ランク8位、18歳の松島輝空選手。決勝トーナメントの準々決勝で世界2位のモーレゴード選手(スウェーデン)に4-0の快勝。準決勝では張本智和を準々決勝で破った林繇儒選手(台湾)に4-3の激闘で勝利。過去6戦全敗だった難敵を破り決勝へ勝ち上がりました。決勝では世界1位の王楚欽選手(中国)と激