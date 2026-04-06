トーセイは続伸。一時７．６％高の１７０３円まで上昇した。６日に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資顧問業の米グランサム、マヨ、ヴァンオッテルローアンドカンパニーが大株主に浮上したことが判明した。保有割合は５．０７％で、保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる」としている。報告義務発生日は３月３０日。これを受けて思惑的な買いが入っているよ