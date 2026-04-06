三陽商会が高い。前週末３日の取引終了後に、東京都新宿区にある本社ビルの土地の一部を来年８月に売却するのに伴い、２８年２月期に固定資産譲渡益２８億円を特別利益として計上すると発表。これを好材料視した買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS