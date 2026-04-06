「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在でＡＲＣＨＩＯＮが「買い予想数上昇」４位となっている。 ＡＲＣＨＩＯは傘下に日野自動車と三菱ふそうトラック・バスを抱える新会社（持ち株会社）で、前週１日に東証プライム市場に上場した。上場後は順調に上値を追ったが、きょうは朝高後に目先筋の利益確定売りで大幅反落となった。日本経済新聞が「三菱ふそうトラック・バスと台湾電機大