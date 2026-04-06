かつて「北斗星」や「トワイライトエクスプレス」の時代に誰もが一度は憧れた、次世代の豪華寝台客車が「夢空間」です。その貴重なダイニングカーとラウンジカーが、東京都清瀬市の中央公園にて、2026年5月2日（土）より飲食事業として本格始動します。このプロジェクトは、クラウドファンディングを通じて全国のファンから寄せられた熱い想いによって実現したもので、清瀬市の新たな観光・交流の拠点として大きな注目を集めていま